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Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance APAJH Foyer Roger Legrand Ploumagoar

Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance APAJH Foyer Roger Legrand Ploumagoar vendredi 19 juin 2026.

Lieu : APAJH Foyer Roger Legrand

Adresse : 28 Rue Kergillouard

Ville : 22970 Ploumagoar

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Ploumagoar

Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance

APAJH Foyer Roger Legrand 28 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Avec le foyer de l’APAJH. Inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail.   .

APAJH Foyer Roger Legrand 28 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76 

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English :

L’événement Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance Ploumagoar a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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