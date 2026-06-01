Heure du conte Coups de coeurs Médiathèque Ploumagoar

Ploumagoar

Heure du conte Coups de coeurs

Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Une heure du conte pleine de coups de cœur attend les enfants à partir de 3 ans. Animée par Grégor, cette séance conviviale invite les familles à partager le plaisir des histoires et de la découverte. .

Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Heure du conte Coups de coeurs Ploumagoar a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol