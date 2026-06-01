Heure du conte Coups de coeurs Médiathèque Ploumagoar
Heure du conte Coups de coeurs Médiathèque Ploumagoar mercredi 24 juin 2026.
Ploumagoar
Heure du conte Coups de coeurs
Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Une heure du conte pleine de coups de cœur attend les enfants à partir de 3 ans. Animée par Grégor, cette séance conviviale invite les familles à partager le plaisir des histoires et de la découverte. .
Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02
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English :
L’événement Heure du conte Coups de coeurs Ploumagoar a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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