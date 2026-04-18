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Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance APAJH Foyer Roger Legrand Ploumagoar

Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance APAJH Foyer Roger Legrand Ploumagoar vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : APAJH Foyer Roger Legrand

Adresse : 28 Rue Kergillouard

Ville : 22970 Ploumagoar

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Ploumagoar

Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance

APAJH Foyer Roger Legrand 28 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Avec le foyer de l’APAJH. Inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail.   .

APAJH Foyer Roger Legrand 28 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76 

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English :

L’événement Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance Ploumagoar a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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