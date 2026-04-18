Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance APAJH Foyer Roger Legrand Ploumagoar
Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance APAJH Foyer Roger Legrand Ploumagoar vendredi 3 juillet 2026.
Ploumagoar
Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance
APAJH Foyer Roger Legrand 28 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Avec le foyer de l’APAJH. Inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail. .
APAJH Foyer Roger Legrand 28 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76
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L’événement Découverte des jardins et animaux Relais Petite Enfance Ploumagoar a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol