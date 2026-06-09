Atelier Haïku Médiathèque Ploumagoar

Ploumagoar

Atelier Haïku

Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Dans ces ateliers d’1h30 environ, venez découvrir et créer vos propres Haïkus, cette forme poétique courte japonaise. Après une présentation et des explications sur les principes élémentaires et les techniques de cette forme poétique proche de l’aphorisme, nous composerons nos propres haïkus et les mettrons en forme. Un atelier pour les petits et les grands, à partir de 7 ans. .

Médiathèque 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02

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English :

L’événement Atelier Haïku Ploumagoar a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol