JEP 2026 Partager sa mémoire PloumExpo Ploumagoar

Informations pratiques

Ploumagoar

JEP 2026 Partager sa mémoire

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une animation labellisée 50 Coups de cœur de la Région Bretagne . Apportez vos photos anciennes, identifiez des lieux ou des personnes et partagez vos souvenirs pour enrichir la mémoire collective. .

PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

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English :

L’événement JEP 2026 Partager sa mémoire Ploumagoar a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol