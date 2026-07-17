JEP 2026 Partager sa mémoire PloumExpo Ploumagoar
samedi 19 septembre 2026 · PloumExpo · Ploumagoar
Informations pratiques
Ploumagoar
JEP 2026 Partager sa mémoire
PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une animation labellisée 50 Coups de cœur de la Région Bretagne . Apportez vos photos anciennes, identifiez des lieux ou des personnes et partagez vos souvenirs pour enrichir la mémoire collective. .
PloumExpo 9 Rue Kergillouard Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10
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English :
L’événement JEP 2026 Partager sa mémoire Ploumagoar a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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