Exposition | Notre patrimoine au coeurs de nos quartiers Rue Kergillouard Ploumagoar
samedi 19 septembre 2026 · Rue Kergillouard · Ploumagoar
Informations pratiques
Ploumagoar
Exposition | Notre patrimoine au coeurs de nos quartiers
Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Le ville présente une exposition labellisée 50 Coups de cœur de la Région Bretagne . Soixante panneaux retracent l’histoire des quartiers et des hameaux grâce aux souvenirs et aux photographies des habitants. .
Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10
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English :
L’événement Exposition | Notre patrimoine au coeurs de nos quartiers Ploumagoar a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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