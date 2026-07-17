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AGENDA · Ploumagoar

Exposition | Notre patrimoine au coeurs de nos quartiers Rue Kergillouard Ploumagoar

samedi 19 septembre 2026 · Rue Kergillouard · Ploumagoar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Kergillouard
Adresse
PloumExpo
Ville
22970 Ploumagoar
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploumagoar

Exposition | Notre patrimoine au coeurs de nos quartiers

Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Le ville présente une exposition labellisée 50 Coups de cœur de la Région Bretagne . Soixante panneaux retracent l’histoire des quartiers et des hameaux grâce aux souvenirs et aux photographies des habitants.   .

Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10 

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English :

L’événement Exposition | Notre patrimoine au coeurs de nos quartiers Ploumagoar a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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