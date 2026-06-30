Atelier Haïku Médiathèque de Ploumagoar Ploumagoar
mercredi 12 août 2026 · Médiathèque de Ploumagoar · Ploumagoar
Informations pratiques
Ploumagoar
Atelier Haïku
Médiathèque de Ploumagoar 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Avec Clémence et Grégor, découvrez l’art du haïku, ce poème japonais qui saisit une émotion en quelques mots. Un atelier pour s’inspirer des petits instants du quotidien, choisir les mots justes et exprimer une impression brève dans une forme courte, avec finesse et simplicité. .
Médiathèque de Ploumagoar 2 Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 11 02
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English :
L’événement Atelier Haïku Ploumagoar a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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