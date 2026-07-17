Visite commentée Le massacre de Malaunay Stèle de Malaunay Ploumagoar

Informations pratiques

Ploumagoar

Visite commentée Le massacre de Malaunay

Stèle de Malaunay Lieu-dit Kerlaino Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, découvrez les martyrs de Malaunay lors d’une visite commentée labellisée 50 Coups de cœur de la Région Bretagne . .

Stèle de Malaunay Lieu-dit Kerlaino Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

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English :

L’événement Visite commentée Le massacre de Malaunay Ploumagoar a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol