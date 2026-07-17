Visite commentée Le massacre de Malaunay Stèle de Malaunay Ploumagoar
samedi 19 septembre 2026 · Stèle de Malaunay · Ploumagoar
Informations pratiques
Ploumagoar
Visite commentée Le massacre de Malaunay
Stèle de Malaunay Lieu-dit Kerlaino Ploumagoar Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, découvrez les martyrs de Malaunay lors d’une visite commentée labellisée 50 Coups de cœur de la Région Bretagne . .
Stèle de Malaunay Lieu-dit Kerlaino Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10
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English :
L’événement Visite commentée Le massacre de Malaunay Ploumagoar a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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