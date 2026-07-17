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AGENDA · Ploumagoar

Exposition Arts Visuels Ploumagoar

samedi 19 septembre 2026 · Ploumagoar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Chapelle Sainte-Brigitte
Ville
22970 Ploumagoar
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploumagoar

Exposition Arts Visuels

Chapelle Sainte-Brigitte Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la chapelle Saint-Brigitte lors d’une exposition labellisée 50 Coups de cœur de la Région Bretagne avec l’association Art et Mosaïque.   .

Chapelle Sainte-Brigitte Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10 

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English :

L’événement Exposition Arts Visuels Ploumagoar a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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