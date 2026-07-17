Informations pratiques

Ploumagoar

Exposition Arts Visuels

Chapelle Sainte-Brigitte Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la chapelle Saint-Brigitte lors d’une exposition labellisée 50 Coups de cœur de la Région Bretagne avec l’association Art et Mosaïque. .

Chapelle Sainte-Brigitte Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

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English :

L’événement Exposition Arts Visuels Ploumagoar a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol