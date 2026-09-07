Découverte des jeux anciens, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer

Informations pratiques

Découverte des jeux anciens 19 et 20 septembre Citadelle de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez tester votre adresse et votre esprit stratège grâce aux jeux anciens prêtés par ATM bois et lancez vous dans des parties endiablés en famille ou entre amis.

Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0974985131

Venez tester votre adresse et votre esprit stratège grâce aux jeux anciens prêtés par ATM bois et lancez vous dans des parties endiablés en famille ou entre amis.

©Citadelle de Montreuil