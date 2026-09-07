Hôtel de la sous-préfecture (ouverture exceptionnelle), hôtel de la sous-préfecture, Montreuil-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · hôtel de la sous-préfecture · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
Hôtel de la sous-préfecture (ouverture exceptionnelle) Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30 hôtel de la sous-préfecture Pas-de-Calais
jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
30min | Gratuit | Visite commentée| Jauge limitée | Rendez-vous: 6 rue de la Chaîne | réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com | animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO avec le soutien de la Sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer
hôtel de la sous-préfecture 6 rue de la chaine 62170 Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 04 27 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}] [{« link »: « mailto:accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}]
30min | Gratuit | Visite commentée| Jauge limitée | Rendez-vous: 6 rue de la Chaîne | réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 ou | animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine…
©Marie Lemaire
À voir aussi à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais)
- Visites Libres de la Citadelle, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- VISITE GUIDÉE: LES FORTIFICATIONS SECRÈTES DE MONTREUIL-SUR-MER, office de tourisme de Montreuil sur mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- Découverte des jeux anciens, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- Tir à l’arc, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- Tir à la Bricole et apprentissage du petit chevalier, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026