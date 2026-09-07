Hôtel de la sous-préfecture (ouverture exceptionnelle), hôtel de la sous-préfecture, Montreuil-sur-Mer

Informations pratiques

Hôtel de la sous-préfecture (ouverture exceptionnelle) Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30 hôtel de la sous-préfecture Pas-de-Calais

jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

30min | Gratuit | Visite commentée| Jauge limitée | Rendez-vous: 6 rue de la Chaîne | réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 ou accueil@destinationmontreuilsurmer.com | animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO avec le soutien de la Sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer

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30min | Gratuit | Visite commentée| Jauge limitée | Rendez-vous: 6 rue de la Chaîne | réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 ou | animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine…

©Marie Lemaire