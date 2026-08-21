Découverte des métiers d’art et initiations, Artflo Eysines ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !, ARTFLO Eysines, Eysines

Informations pratiques

Découverte des métiers d’art et initiations, Artflo Eysines ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine ! Samedi 19 septembre, 10h00 ARTFLO Eysines Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

ARTFLO ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !

Ancienne école de musique, Eysines

Samedi 19 septembre 2026

10h – 18h

Entrée libre

Visites guidées

À l’occasion des Journées du Patrimoine, ARTFLO vous invite à découvrir l’univers des métiers d’art à Eysines.

Venez à la rencontre des artisans d’art installés sur le site : tapissier abat-jouriste, maroquinière, émailleuse d’art sur métal et céramiste, designer béton et impression.

Au programme :

– Visites libres des ateliers

– Démonstrations de savoir-faire tout au long de la journée

– Temps d’échange avec les artisans

– Initiations métiers !

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les curieux, les amateurs d’artisanat, les familles, les étudiants, et tous ceux qui veulent découvrir les coulisses de la création locale.

Venez nombreux·ses

ARTFLO Eysines 1 place du général de Gaulle 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0643870585 https://www.artflo-bdx.com/ https://www.instagram.com/artflo.bdx/ Ancienne école de musique du bourg parking devant et à proximité, tram arrêt Eysines centre

ARTFLO ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !

©Enguerand larche