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Découverte des métiers d’art et initiations, Artflo Eysines ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !, ARTFLO Eysines, Eysines

samedi 19 septembre 2026 · ARTFLO Eysines · Eysines

Découverte des métiers d’art et initiations, Artflo Eysines ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !, ARTFLO Eysines, Eysines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
ARTFLO Eysines
Adresse
1 place du général de Gaulle 33320 Eysines
Ville
33320 Eysines
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Découverte des métiers d’art et initiations, Artflo Eysines ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine ! Samedi 19 septembre, 10h00 ARTFLO Eysines Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

ARTFLO ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !
Ancienne école de musique, Eysines
Samedi 19 septembre 2026
10h – 18h
Entrée libre
Visites guidées
À l’occasion des Journées du Patrimoine, ARTFLO vous invite à découvrir l’univers des métiers d’art à Eysines.
Venez à la rencontre des artisans d’art installés sur le site : tapissier abat-jouriste, maroquinière, émailleuse d’art sur métal et céramiste, designer béton et impression.

Au programme :
– Visites libres des ateliers
– Démonstrations de savoir-faire tout au long de la journée
– Temps d’échange avec les artisans
– Initiations métiers !
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les curieux, les amateurs d’artisanat, les familles, les étudiants, et tous ceux qui veulent découvrir les coulisses de la création locale.
Venez nombreux·ses

ARTFLO Eysines 1 place du général de Gaulle 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0643870585 https://www.artflo-bdx.com/ https://www.instagram.com/artflo.bdx/ Ancienne école de musique du bourg parking devant et à proximité, tram arrêt Eysines centre
ARTFLO ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !

©Enguerand larche

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