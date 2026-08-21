Découverte des métiers d’art et initiations, Artflo Eysines ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !, ARTFLO Eysines, Eysines
samedi 19 septembre 2026 · ARTFLO Eysines · Eysines
Informations pratiques
Découverte des métiers d’art et initiations, Artflo Eysines ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine ! Samedi 19 septembre, 10h00 ARTFLO Eysines Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
ARTFLO ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !
Ancienne école de musique, Eysines
Samedi 19 septembre 2026
10h – 18h
Entrée libre
Visites guidées
À l’occasion des Journées du Patrimoine, ARTFLO vous invite à découvrir l’univers des métiers d’art à Eysines.
Venez à la rencontre des artisans d’art installés sur le site : tapissier abat-jouriste, maroquinière, émailleuse d’art sur métal et céramiste, designer béton et impression.
Au programme :
– Visites libres des ateliers
– Démonstrations de savoir-faire tout au long de la journée
– Temps d’échange avec les artisans
– Initiations métiers !
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les curieux, les amateurs d’artisanat, les familles, les étudiants, et tous ceux qui veulent découvrir les coulisses de la création locale.
Venez nombreux·ses
ARTFLO Eysines 1 place du général de Gaulle 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0643870585 https://www.artflo-bdx.com/ https://www.instagram.com/artflo.bdx/ Ancienne école de musique du bourg parking devant et à proximité, tram arrêt Eysines centre
ARTFLO ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine !
©Enguerand larche
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