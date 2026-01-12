Découverte des oiseaux au printemps à Montagney Montagney

Découverte des oiseaux au printemps à Montagney

Venez observer, au cours d’une balade matinale, les oiseaux du printemps et apprendre à reconnaître leurs chants !

Heure et lieu de RDV exact à Montagney en Haute-Saône précisés après inscription via gl.audeux@lpo.fr ou auprès d’Alain Béquillard au 06 87 50 81 46 . Apporter une paire de jumelles et une longue-vue si vous en avez ! .

montagney Montagney 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 50 81 46 gl.audeux@lpo.fr

