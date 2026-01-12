Découverte des oiseaux au printemps à Montagney Montagney
Découverte des oiseaux au printemps à Montagney dimanche 19 avril 2026.
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Venez observer, au cours d’une balade matinale, les oiseaux du printemps et apprendre à reconnaître leurs chants !
Heure et lieu de RDV exact à Montagney en Haute-Saône précisés après inscription via gl.audeux@lpo.fr ou auprès d’Alain Béquillard au 06 87 50 81 46 . Apporter une paire de jumelles et une longue-vue si vous en avez ! .
