Montagney

Les Cabotins d’Autoreille

Montagney Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez découvrir la nouvelle pièce de théâtre des Cabotins d’Autoreille, Cent millions qui tombent du dramaturge Georges Feydau. Une soirée pleine d’humour et de surprise. A ne pas manquer .

Montagney 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 87 95 78

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English : Les Cabotins d’Autoreille

L’événement Les Cabotins d’Autoreille Montagney a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN