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Les Cabotins d’Autoreille Montagney

Les Cabotins d’Autoreille Montagney

Les Cabotins d’Autoreille Montagney samedi 18 avril 2026.

Ville : 70140 Montagney

Département : Haute-Saône

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montagney

Les Cabotins d’Autoreille

Montagney Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Venez découvrir la nouvelle pièce de théâtre des Cabotins d’Autoreille, Cent millions qui tombent du dramaturge Georges Feydau. Une soirée pleine d’humour et de surprise. A ne pas manquer   .

Montagney 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 87 95 78 

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English : Les Cabotins d’Autoreille

L’événement Les Cabotins d’Autoreille Montagney a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN

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