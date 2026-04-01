Les Cabotins d’Autoreille Montagney
Les Cabotins d’Autoreille Montagney samedi 18 avril 2026.
Montagney
Les Cabotins d’Autoreille
Montagney Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez découvrir la nouvelle pièce de théâtre des Cabotins d’Autoreille, Cent millions qui tombent du dramaturge Georges Feydau. Une soirée pleine d’humour et de surprise. A ne pas manquer .
Montagney 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 87 95 78
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English : Les Cabotins d’Autoreille
L’événement Les Cabotins d’Autoreille Montagney a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN