Pinel-Hauterive

Découverte des orchidées du Pech de Pasture

Pech de Pasture Pinel-Hauterive Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Venez découvrir les fabuleuses orchidées sauvages de l’espace naturel sensible du Pech de Pasture. Guidée par le gestionnaire du site et Vincent Gillet de la Société Française d’Orchidophilie, cette balade commentée vous offrira l’occasion d’observer des dizaines d’orchidées différentes.

Inscription obligatoire. .

Pech de Pasture Pinel-Hauterive 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 58 52 79 f.hervouet@cen-na.org

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English : Découverte des orchidées du Pech de Pasture

L’événement Découverte des orchidées du Pech de Pasture Pinel-Hauterive a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Vallée du Lot et Garonne