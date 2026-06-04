Découverte des papillons de jour ! Villaines-la-Carelle
Découverte des papillons de jour ! Villaines-la-Carelle mercredi 1 juillet 2026.
Villaines-la-Carelle
Découverte des papillons de jour !
Coteau et plateau de Tessé Villaines-la-Carelle Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Balade nature
Découverte des papillons de jour !
Venez découvrir les papillons de jour de la Réserve naturelle régionale du
coteau et plateau de Tessé, leur mode de vie atypique et les mesures
mises en place pour les protéger. .
Coteau et plateau de Tessé Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 79 27 16 a.roux@cenpaysdelaloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature walk
L’événement Découverte des papillons de jour ! Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Maine Saosnois à Bonnétable