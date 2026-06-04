Découverte des papillons de jour ! Villaines-la-Carelle mercredi 1 juillet 2026.

Villaines-la-Carelle

Découverte des papillons de jour !

Coteau et plateau de Tessé Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Balade nature

Découverte des papillons de jour !

Venez découvrir les papillons de jour de la Réserve naturelle régionale du

coteau et plateau de Tessé, leur mode de vie atypique et les mesures

mises en place pour les protéger. .

Coteau et plateau de Tessé Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 79 27 16 a.roux@cenpaysdelaloire.fr

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English :

Nature walk

L’événement Découverte des papillons de jour ! Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Maine Saosnois à Bonnétable