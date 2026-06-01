Portes ouvertes au chenil du Rallye Perseigne Villaines-la-Carelle
Portes ouvertes au chenil du Rallye Perseigne Villaines-la-Carelle samedi 20 juin 2026.
Villaines-la-Carelle
Portes ouvertes au chenil du Rallye Perseigne
Villeneuve Villaines-la-Carelle Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le chenil du Rallye Perseigne vous ouvre ses portes !
Au programme
– 10h30 promenade de la meute
– 12h00 soupe des chiens et marquage aux ciseaux d’un chien
– 14h00 chasse aux bois de cerf pour les enfants de moins de 10 ans
– 15h00 concours de trompes
– 17h30 reconstitution d’une chasse avec curée froide et remise des lots
Tout au long de la journée balade à poneys, tombola, . Présence du domaine de Vénus (vin).
Restauration sur place le midi et dîner le soir sur réservation (06 79 87 90 45). .
Villeneuve Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
The Perseigne Rally kennel opens its doors!
L’événement Portes ouvertes au chenil du Rallye Perseigne Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Maine Saosnois