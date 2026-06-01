Villaines-la-Carelle

Portes ouvertes au chenil du Rallye Perseigne

Villeneuve Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le chenil du Rallye Perseigne vous ouvre ses portes !

Au programme

– 10h30 promenade de la meute

– 12h00 soupe des chiens et marquage aux ciseaux d’un chien

– 14h00 chasse aux bois de cerf pour les enfants de moins de 10 ans

– 15h00 concours de trompes

– 17h30 reconstitution d’une chasse avec curée froide et remise des lots

Tout au long de la journée balade à poneys, tombola, . Présence du domaine de Vénus (vin).

Restauration sur place le midi et dîner le soir sur réservation (06 79 87 90 45). .

Villeneuve Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

The Perseigne Rally kennel opens its doors!

L’événement Portes ouvertes au chenil du Rallye Perseigne Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Maine Saosnois