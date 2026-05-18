Escapade en Maine Saosnois La faille de Perseigne Villaines-la-Carelle
Escapade en Maine Saosnois La faille de Perseigne Villaines-la-Carelle samedi 20 juin 2026.
Villaines-la-Carelle
Escapade en Maine Saosnois La faille de Perseigne
Parking du Belvédère Villaines-la-Carelle Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
À la découverte de la faille de Perseigne !
Petite randonnée de 5 km à la découverte du massif de Perseigne et de sa géologie.
En seconde partie, on découvrira l’intrigante Faille de Perseigne .
Avec Philippe Gombert géologue à la retraite.
Gratuit | De 9h30 à 12h
Places limitées
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Animation non adaptée aux PMR.
Réservation obligatoire au 02 43 97 60 63 .
Parking du Belvédère Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
Discovering the Perseigne fault!
L’événement Escapade en Maine Saosnois La faille de Perseigne Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois