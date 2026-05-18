Villaines-la-Carelle

Escapade en Maine Saosnois La faille de Perseigne

Parking du Belvédère Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

À la découverte de la faille de Perseigne !

Petite randonnée de 5 km à la découverte du massif de Perseigne et de sa géologie.

En seconde partie, on découvrira l’intrigante Faille de Perseigne .

Avec Philippe Gombert géologue à la retraite.

Gratuit | De 9h30 à 12h

Places limitées

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.

Animation non adaptée aux PMR.

Réservation obligatoire au 02 43 97 60 63 .

Parking du Belvédère Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Discovering the Perseigne fault!

L’événement Escapade en Maine Saosnois La faille de Perseigne Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois