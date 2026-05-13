Jullouville

Découverte des plantes carnivores et de la Tourbière de Jullouville

Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Visite de la Tourbière de Saint Michel des Loups à Jullouville et découverte des plantes carnivores.

Mika est guide nature depuis 25 ans et vous découvrirez la faune et la flore de la tourbière.

Vous vivrez la balade comme un conte car Mika vous racontera plein d’anecdotes et de savoirs populaires qu’il ne veut pas garder que pour lui !

Inscriptions obligatoires et informations par mail à mikapermagraines@proton.me

Le nombre de participantes est limité pour chaque balade, mais plusieurs dates sont proposées toute l’année.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

Distance 2 km environ durée 2h Réservation obligatoire. .

Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 15 32 27 11 mikapermagraines@proton.me

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English : Découverte des plantes carnivores et de la Tourbière de Jullouville

L’événement Découverte des plantes carnivores et de la Tourbière de Jullouville Jullouville a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer