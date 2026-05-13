Découverte des plantes carnivores et de la Tourbière de Jullouville Jullouville
Découverte des plantes carnivores et de la Tourbière de Jullouville Jullouville vendredi 31 juillet 2026.
Jullouville
Découverte des plantes carnivores et de la Tourbière de Jullouville
Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Visite de la Tourbière de Saint Michel des Loups à Jullouville et découverte des plantes carnivores.
Mika est guide nature depuis 25 ans et vous découvrirez la faune et la flore de la tourbière.
Vous vivrez la balade comme un conte car Mika vous racontera plein d’anecdotes et de savoirs populaires qu’il ne veut pas garder que pour lui !
Inscriptions obligatoires et informations par mail à mikapermagraines@proton.me
Le nombre de participantes est limité pour chaque balade, mais plusieurs dates sont proposées toute l’année.
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.
Distance 2 km environ durée 2h Réservation obligatoire. .
Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 15 32 27 11 mikapermagraines@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte des plantes carnivores et de la Tourbière de Jullouville
L’événement Découverte des plantes carnivores et de la Tourbière de Jullouville Jullouville a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Jullouville (Manche)
- Mobilités au marché de Jullouville, Marché, Jullouville 22 mai 2026
- Concert Mint Music Jullouville 23 mai 2026
- Sophro’balade à la tombée de la nuit Parc du Château de la Mare Jullouville 29 mai 2026
- Visite libre du jardin botanique, Jardin botanique, Jullouville 5 juin 2026
- Trail de Jullouville 4e édition Cale des plaisanciers Jullouville 5 juin 2026