Découverte des plantes romaines, Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gal

Découverte des plantes romaines 6 et 7 juin Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal Rhône

Inscription sur place le jour-même, dans la limite des places disponibles. Accessible aux enfants dès 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Partez à la découverte des plantes connues dans l’Antiquité et découvrez leurs usages tantôt utilitaires, alimentaires ou médicinaux. La visite vous révèlera les recettes secrètes utilisées par les Romains pour avoir de plus beaux navets que leurs voisins ou éviter la foudre et la grêle sur les cultures.

Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal RD 502 69560 Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 53 74 00 http://musée-site.rhone.fr Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal déploie, sur sept hectares, les vestiges du riche quartier résidentiel de Vienna, alors « colonie romaine ».

Situé au bord du Rhône, axe majeur pour le transit des marchandises entre Méditerranée et provinces du Nord, ce quartier, comme la ville de Vienna, connait un fort développement dans les années 50 après J.-C.

La richesse des habitants s’exprime par le luxe de maisons qui voisinent avec des thermes, des boutiques, des échoppes d’artisans, des ateliers : un des quartiers résidentiels romains les plus étendus découvert en France !

Découvrez ses très riches collections de mosaïques notamment.

Rencontrez les restaurateurs de mosaïques, les archéologues et découvrez l’art de vivre à la romaine à travers une riche programmation de spectacles, d’ateliers, de visites et de conférences. En voiture : A7 sortie Vienne, le musée se situe sur la rive droite du Rhône.

Dépose minute pour les cars et minibus.

Parking municipal payant à proximité.

En bus : arrêt Jeu de paume. Traverser le pont pour accéder au musée.

En vélo : parking sur le parvis du musée et sur le quai vers l’escalier monumental.

En train : 15 min à pied de la gare de Vienne.

Accessibilité :

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite et le site archéologique partiellement accessible (Jardin des Allobroges et partie nord-est du site).

Partez à la découverte des plantes connues dans l’Antiquité et découvrez leurs usages tantôt utilitaires, alimentaires ou médicinaux. La visite vous révèlera les recettes secrètes utilisées par les…

©musée gallo-romain SRG, Julien Bourreau, CG69