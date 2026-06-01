Expérimentez l’archéologie, Musée et sites archéologiques de Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gal

Expérimentez l’archéologie 13 et 14 juin Musée et sites archéologiques de Saint-Romain-en-Gal Rhône

Accès dans la limite des places disponibles. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

ATTENTION : Événement exceptionnellement organisé les 20 et 21 juin

Venez vous initier à l’archéologie et découvrir les techniques et les outils utilisés lors des fouilles pour comprendre comment les objets et les matériaux mis au jour racontent l’histoire d’un site.

Musée et sites archéologiques de Saint-Romain-en-Gal Rue de la Chantrerie, 69560 Saint-Romain-en-Gal, France Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474537401 https://musee-site.rhone.fr Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal déploie, sur sept hectares, les vestiges du riche quartier résidentiel de Vienna, alors “colonie romaine”.

Situé au bord du Rhône, axe majeur pour le transit des marchandises entre Méditerranée et provinces du Nord, ce quartier, comme la ville de Vienna, connait un fort développement dans les années 50 après J.-C.

La richesse des habitants s’exprime par le luxe de maisons qui voisinent avec des thermes, des boutiques, des échoppes d’artisans, des ateliers : un des quartiers résidentiels romains les plus étendus découvert en France. En voiture : A7 sortie Vienne, le musée se situe sur la rive droite du Rhône. Parking municipal payant à proximité. En bus : arrêt Jeu de paume. Traverser le pont pour accéder au musée. En vélo : parking sur le parvis du musée et sur le quai vers l’escalier monumental. En train : 15 min à pied de la gare de Vienne.

ATTENTION : Événement exceptionnellement organisé les 20 et 21 juin

©Musée SRG – CD69 – Julien Bourreau