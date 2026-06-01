le cycle des moissons, Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gal

le cycle des moissons 6 et 7 juin Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal Rhône

en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Sur le Domaine des Allobroges, zone d’expérimentation archéologique incluant un jardin de plantes romaines, rencontrez les médiateurs du musée et échangez avec eux sur la vie dans les campagnes de l’Antiquité. Vous découvrirez le four à pain, utilisé depuis 2015 pour des expérimentations scientifiques. Vous pourrez également en apprendre plus sur les céréales consommées dans l’Antiquité et les observer directement dans le jardin.

Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal RD 502 69560 Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 53 74 00 http://musée-site.rhone.fr Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal déploie, sur sept hectares, les vestiges du riche quartier résidentiel de Vienna, alors « colonie romaine ».

Situé au bord du Rhône, axe majeur pour le transit des marchandises entre Méditerranée et provinces du Nord, ce quartier, comme la ville de Vienna, connait un fort développement dans les années 50 après J.-C.

La richesse des habitants s’exprime par le luxe de maisons qui voisinent avec des thermes, des boutiques, des échoppes d’artisans, des ateliers : un des quartiers résidentiels romains les plus étendus découvert en France !

Découvrez ses très riches collections de mosaïques notamment.

Rencontrez les restaurateurs de mosaïques, les archéologues et découvrez l’art de vivre à la romaine à travers une riche programmation de spectacles, d’ateliers, de visites et de conférences. En voiture : A7 sortie Vienne, le musée se situe sur la rive droite du Rhône.

Dépose minute pour les cars et minibus.

Parking municipal payant à proximité.

En bus : arrêt Jeu de paume. Traverser le pont pour accéder au musée.

En vélo : parking sur le parvis du musée et sur le quai vers l’escalier monumental.

En train : 15 min à pied de la gare de Vienne.

Accessibilité :

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite et le site archéologique partiellement accessible (Jardin des Allobroges et partie nord-est du site).

Sur le Domaine des Allobroges, zone d’expérimentation archéologique incluant un jardin de plantes romaines, rencontrez les médiateurs du musée et échangez avec eux sur la vie dans les campagnes de le…

©musée gallo-romain SRG, Julien Bourreau, CG69