Découverte des plantes sauvages

5 Lieu-dit Megie La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

En sud Haute-Vienne, au coeur du Limousin, à 30 km au sud de Limoges, les Petites Ruches ont trouvé leur place dans le village bien nommé de La Roche l’Abeille! C’est un endroit merveilleux, avec de grands arbres, de la verdure et du calme. Vous pourrez y découvrir l’usage des plantes sauvages, et leur caractère bio-indicateur. Nous vous proposons un stage intense accessibles à tous, que vous soyez novices ou ayant des connaissances en botanique, (à partir de 16 ans environ). Ces deux journées sont animées par Céline Locqueville, paysagiste DPLG. (1ère journée) Les plantes utiles dans notre quotidien Découvrons leurs usages pour nous humains, et pour les insectes ou oiseaux qui sont en lien avec elles. (2ème journée) Les plantes bio-indicatrices Elles nous renseignent sur la qualité du sol où elles poussent, en révèlent les éventuelles problématiques. .

5 Lieu-dit Megie La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 15 10 82 petitesruches@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des plantes sauvages

L’événement Découverte des plantes sauvages La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-01-27 par Terres de Limousin