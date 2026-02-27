Olympiades de l’USRA Stade de football La Roche-l’Abeille
Olympiades de l’USRA Stade de football La Roche-l’Abeille samedi 13 juin 2026.
Olympiades de l’USRA
Stade de football 14 Route des Fontanilles La Roche-l’Abeille Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’USRA organise des Olympiades avec des équipes de 4 personnes. Au programme course en sac, course des aveugles, course de serveurs, ventriglisse, etc.
Un repas clôturera la journée. .
Stade de football 14 Route des Fontanilles La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 80 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Olympiades de l’USRA
L’événement Olympiades de l’USRA La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Pays de Saint-Yrieix