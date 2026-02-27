Olympiades de l’USRA Stade de football La Roche-l’Abeille

Olympiades de l’USRA

Stade de football 14 Route des Fontanilles La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

L’USRA organise des Olympiades avec des équipes de 4 personnes. Au programme course en sac, course des aveugles, course de serveurs, ventriglisse, etc.

Un repas clôturera la journée. .

Stade de football 14 Route des Fontanilles La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 80 51

