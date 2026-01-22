Stage de Vannerie sauvage, récolte et tressage

5 Lieu-dit Megie La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-27 2026-07-25 2026-08-26

Dans le sud de la Haute-Vienne, Limousin, à 30 km au sud de Limoges, nous organisons des stages de vannerie sauvage toute l’année, lors de divers ateliers. Ceux d’été sont consacrés aux plantes des marais, matériaux souples comme la massette, le carex et le jonc, et encore bien d’autres. Au cours des stages nous abordons la récolte et le travail des écorces.

Les stages sont partagés entre, le matin, la découverte des plantes, au cours de petites promenades ; et l’après-midi le tressage à l’atelier ou au jardin pour confectionner de petits objets corbeilles, filets, petites nattes, tresses à 7 brins. Ateliers accessibles à tous, à partir de 16 ans.

Animés depuis 2010 par Céline Locqueville, paysagiste diplômée de l’école du paysage de Versailles.

La nature est généreuse et nous offre beaucoup de trésors qu’il faut appprendre à reconnaître, à récolter au bon moment, sécher, transformer! .

5 Lieu-dit Megie La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine petitesruches@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de Vannerie sauvage, récolte et tressage

L’événement Stage de Vannerie sauvage, récolte et tressage La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-01-19 par Terres de Limousin