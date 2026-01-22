Stage de filage de laine et stage de feutrage

5 Lieu-dit Megie La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Tarif : 110 – 110 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-02-14 2026-03-14 2026-04-04 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-12

Dans le sud de la Haute-Vienne, Limousin, à 30 km au sud de Limoges, dans le cadre verdoyant de notre lieu de vie

1/ des stages de filage de la laine, sur fuseau et rouet,

2/ des stages de feutage humide de la laine + ajout de tressage végétal

3/ tissage (sur métier à peigne envergeur et tissage aux cartes)

4/ teintures végétales. Nous découvrons tout le travail de transformation à partir de toisons brutes jusqu’au fil, qui pourra être ensuite tissé ou tricoté.

Programme du stage de filage

Cardage, lavage, Filage au fuseau, et rouet. Fil simple et retors

Programme du stage de feutrage Feutrage humide auquel nous ajoutons des éléments de tressage en fibre végétales

Les stages s’adressent à toutes et tous, aux débutant(e)s, ou personnes déjà passionnée de laine. Animé par Céline Locqueville, depuis 2010. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse .

5 Lieu-dit Megie La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine petitesruches@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de filage de laine et stage de feutrage

L’événement Stage de filage de laine et stage de feutrage La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2026-01-19 par Terres de Limousin