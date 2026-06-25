Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées Eaux-Bonnes
Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées Eaux-Bonnes jeudi 27 août 2026.
Eaux-Bonnes
Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées
Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 16:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Le vautour fauve, le milan,le Desman, le gypaête, connaissez vous ces créatures qui arpentent nos montagnes ? Venez nous retrouvez pour un atelier pédagogique autour de la faune des Pyrénées, moulages d’empreintes, photos, jumelles si la chance nous accompagne. Dès 6 ans .
Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27
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English : Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées
L’événement Découverte des rapaces et animaux des Pyrénées Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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