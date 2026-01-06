Découverte des reptiles Saint-Berthevin
Découverte des reptiles Saint-Berthevin samedi 6 juin 2026.
Découverte des reptiles
Saint-Berthevin Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Lézards et serpents se plaisent sur ce site riche en micro-habitats. Partons à leur découverte!
Lézards et serpents se plaisent sur ce site riche en micro-habitats. Partons à leur découverte! .
Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lizards and snakes thrive on this micro-habitat-rich site. Let’s discover them!
L’événement Découverte des reptiles Saint-Berthevin a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME