Découverte des reptiles

Saint-Berthevin Mayenne

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

2026-06-06

Lézards et serpents se plaisent sur ce site riche en micro-habitats. Partons à leur découverte!

Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

English :

Lizards and snakes thrive on this micro-habitat-rich site. Let’s discover them!

