Découverte des ressources numériques, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Découverte des ressources numériques Mercredi 7 octobre, 16h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00

Découvez l’offre numérique disponile gratuitement en ligne : Lire, regarder, écouter, apprendre, s’informer, jouer…

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr

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