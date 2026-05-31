Découverte des robots Sphero et Cubetto, La Source, Le Bouscat
Découverte des robots Sphero et Cubetto, La Source, Le Bouscat mardi 23 juin 2026.
Découverte des robots Sphero et Cubetto Mardi 23 juin, 10h30 La Source Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T10:30:00+02:00 – 2026-06-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T10:30:00+02:00 – 2026-06-23T11:00:00+02:00
Rencontrrez les adorables Sphero et Cubetto, des petits robots ludiques pour s’initier à la programmation !
Dès 5 ans
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Atelier Numérique Robots