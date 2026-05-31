Découverte des robots Sphero et Cubetto, La Source, Le Bouscat

Découverte des robots Sphero et Cubetto Mardi 23 juin, 10h30 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T10:30:00+02:00 – 2026-06-23T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T10:30:00+02:00 – 2026-06-23T11:00:00+02:00

Rencontrrez les adorables Sphero et Cubetto, des petits robots ludiques pour s’initier à la programmation !

Dès 5 ans

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Atelier Numérique Robots