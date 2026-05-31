Escapade Musicale, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat

Escapade Musicale Samedi 27 juin, 10h30 Parc de l’Ermitage Gironde

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Venez vous évader le temps d’une pause musicale en famille !

Rendez vous au parc de l’Ermitage, 18 rue Jean Martial

Dès 3 ans

Parc de l’Ermitage le Bouscat 18 rue Jean Martial Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Escapade au parc musique