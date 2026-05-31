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Escapade Musicale, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat

Escapade Musicale, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat

Escapade Musicale, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat samedi 27 juin 2026.

Lieu : Parc de l'Ermitage

Adresse : le Bouscat 18 rue Jean Martial

Ville : 33110 Le Bouscat

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Sur inscriptions

Escapade Musicale Samedi 27 juin, 10h30 Parc de l’Ermitage Gironde

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Venez vous évader le temps d’une pause musicale en famille !
Rendez vous au parc de l’Ermitage, 18 rue Jean Martial
Dès 3 ans

Parc de l’Ermitage le Bouscat 18 rue Jean Martial Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Escapade au parc musique

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