Escapade Musicale, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat
Escapade Musicale, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat samedi 27 juin 2026.
Escapade Musicale Samedi 27 juin, 10h30 Parc de l’Ermitage Gironde
Sur inscriptions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00
Venez vous évader le temps d’une pause musicale en famille !
Rendez vous au parc de l’Ermitage, 18 rue Jean Martial
Dès 3 ans
Parc de l’Ermitage le Bouscat 18 rue Jean Martial Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Escapade au parc musique