Découverte des tableaux de la mairie musée avec la table de montage mash’up, animation proposée par un groupe de collégiens, Mairie-musée de Bourron-Marlotte, Bourron-Marlotte

Découverte des tableaux de la mairie musée avec la table de montage mash’up, animation proposée par un groupe de collégiens Samedi 23 mai, 17h00 Mairie-musée de Bourron-Marlotte Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

17h-18h : découverte des tableaux de la mairie musée avec la table de montage mash’up, animation proposée par un groupe de collégiens

Mairie-musée de Bourron-Marlotte 135 Rue du Général de Gaulle 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France http://bourronmarlotte.fr/ Parking à l’arrière de la mairie, sur la droite et sur la gauche

Découverte des collections à travers une table Mash’Up

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