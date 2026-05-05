Découverte des tableaux de la mairie musée avec la table de montage mash’up, animation proposée par un groupe de collégiens, Mairie-musée de Bourron-Marlotte, Bourron-Marlotte
Découverte des tableaux de la mairie musée avec la table de montage mash’up, animation proposée par un groupe de collégiens, Mairie-musée de Bourron-Marlotte, Bourron-Marlotte samedi 23 mai 2026.
Découverte des tableaux de la mairie musée avec la table de montage mash’up, animation proposée par un groupe de collégiens Samedi 23 mai, 17h00 Mairie-musée de Bourron-Marlotte Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
17h-18h : découverte des tableaux de la mairie musée avec la table de montage mash’up, animation proposée par un groupe de collégiens
Mairie-musée de Bourron-Marlotte 135 Rue du Général de Gaulle 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France http://bourronmarlotte.fr/ Parking à l’arrière de la mairie, sur la droite et sur la gauche
Découverte des collections à travers une table Mash’Up
©mlott