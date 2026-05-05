Mini-conférence sur l’album de gravures « Fontainebleau et ses environs » d’Arthur Heseltine, Mairie-musée de Bourron-Marlotte, Bourron-Marlotte

Mini-conférence sur l’album de gravures « Fontainebleau et ses environs » d’Arthur Heseltine Samedi 23 mai, 20h30 Mairie-musée de Bourron-Marlotte Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

20h30 : mini-conférence de Dominique Horbez, président des Amis du Musée, sur l’album de gravures « Fontainebleau et ses environs » d’Arthur Heseltine acquis en 2025 par les Amis du musée, rassemblant plus de 50 gravures de Fontainebleau et ses environs (Recloses, Larchant, Villiers-sous-Grez, Nemours, Fromonville, Moncourt, Grez-sur-Loing, La Genevraye, Episy, Villemer, Villecerf, Ecuelles, Treuzy, Moret-sur-Loing, Montigny-sur-Loing, Marlotte et Bourron)

Mairie-musée de Bourron-Marlotte 135 Rue du Général de Gaulle 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France http://bourronmarlotte.fr/ Parking à l’arrière de la mairie, sur la droite et sur la gauche

Mini-conférence sur l’album de gravures « Fontainebleau et ses environs » d’Arthur Heseltine

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