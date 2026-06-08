Découverte des vins landais Bergerie des vignerons landais Messanges

Messanges

Découverte des vins landais

Bergerie des vignerons landais 31 Chemin de Camentron Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 16:00:00

fin : 2026-06-30 18:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Le cadre rustique de la Bergerie vous fera apprécier ce moment de dégustation de vins du pays avant vos achats. Les groupes (+ de 6 personnes sous réservations) sont accueillis aussi. Comme l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, vous trinquerez avec modération bien sûr !

(Pas de repas)

C’est en prenant le temps d’une dégustation et avec nos conseils, que vous trouverez le vin qui correspond à vos goûts et vos plats. Boutique de vente directe de la cave des vignerons landais en vins blancs, rosés, secs ou moelleux, en rouges, du plus léger (pour l’été, par exemple) au plus généreux… Mais aussi en apéritifs (élaborés avec le vin des Landes) Sangrias, vins pétillants, cocktails façon Spritz… A boire avec modération car l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. D’ailleurs, nous avons aussi à la vente du jus de raisin blanc ou rouge (de nos vignerons de Chalosse !), des sodas de la BNL, des pâtés, du miel… Que de bons produits landais, en somme ! .

Bergerie des vignerons landais 31 Chemin de Camentron Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 33 35 caveau-messanges@gmail.com

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English : Découverte des vins landais

The rustic setting of La Bergerie will make you appreciate this moment of tasting local wines before your purchases. Groups (over 6 people, by prior arrangement) are also welcome. As alcohol abuse is dangerous to your health, you’ll be toasting in moderation, of course!

(No meals)

L’événement Découverte des vins landais Messanges a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS