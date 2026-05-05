Découverte d’Orbec au fil de l’eau, Place de la mairie, Orbec

Découverte d’Orbec au fil de l’eau Mardi 18 août, 14h30 Place de la mairie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00

Venez explorer l’eau dans Orbec en famille. Cet après-midi sera l’occasion de faire de nombreuses découvertes : moulins, lavoirs, petites bêtes de l’eau… Des petits bricolages comme des bateau avec les plantes ou des ateliers lavandières sont au programme.

(3km/2h) – Niveau 1

Place de la mairie Place de la mairie ORBEC Orbec 14290 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}]

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