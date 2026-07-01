Découverte du bassin d’emploi de Poitiers à St Georges lès Baillargeaux, Mairie de Saint Georges lès Baillargeaux, Saint-Georges-lès-Baillargeaux

Informations pratiques

Découverte du bassin d’emploi de Poitiers à St Georges lès Baillargeaux Lundi 12 octobre, 18h00 Mairie de Saint Georges lès Baillargeaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-12T18:00:00+02:00 – 2026-10-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-12T18:00:00+02:00 – 2026-10-12T20:00:00+02:00

Découvrez le bassin d’emploi de Poitiers !

Saviez-vous que le bassin d’emploi de Poitiers regroupe trois communautés de communes : Le Haut Poitou, Grand Poitiers et les Vallées du Clain ? Prochainement, venez explorer les opportunités professionnelles des Vallées du Clain !

Rendez-vous lundi 12 octobre à 18h à la Mairie – Salle Améthyste – espace associatif – Place de la Liberté à St Georges lès Baillargeaux, pour un atelier interactif sur les entreprises locales et les secteurs qui recrutent.

Au programme :

Découverte des entreprises du territoire

Les secteurs qui recrutent en ce moment

Échanges et conseils pratiques

Inscription obligatoire auprès de l’ERIP : 06 70 34 93 23 erip@mli-poitiers.asso.fr

Ne manquez pas cette occasion de booster votre recherche d’emploi !

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Découvrez votre territoire autour d’un atelier