Découverte du bassin d’emploi de Poitiers, Saint-Georges-lès-Baillargeaux – 86-ML POITIERS, Saint-Georges-lès-Baillargeaux

Informations pratiques

Découverte du bassin d’emploi de Poitiers Lundi 12 octobre, 18h00 Saint-Georges-lès-Baillargeaux – 86-ML POITIERS Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-12T18:00:00+02:00 – 2026-10-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-12T18:00:00+02:00 – 2026-10-12T20:00:00+02:00

En apprenant à mieux connaître son territoire, on peut mieux y évoluer. L’ERIP du bassin d’emploi de Poitiers (Grand Poitiers, Haut Poitou et Vallées du Clain) vous invite à découvrir les opportunités que le bassin d’emploi de Poitiers offre : les métiers les plus représentés, les secteurs qui recrutent avec les interlocuteurs privilégiés. Venez découvrir et échanger avec des professionnels de l’emploi. Animé par des experts du territoire : Grand Poitiers et France Travail. Ouvert à tous les pub

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En apprenant à mieux connaître son territoire, on peut mieux y évoluer.