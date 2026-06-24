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AGENDA · Mélicocq

Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq Mélicocq

jeudi 23 juillet 2026 · Mélicocq

Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq Mélicocq

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
60150 Mélicocq
Département
Oise
Tarif
0 0 0 Gratuit

Mélicocq

Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq

Mélicocq Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Visite guidée du chantier de l’écluse de Montmacq
Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq Depuis le belvédère visite guidée avec le CSNE sur inscription   .

Mélicocq 60150 Oise Hauts-de-France  

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English :

Guided Tour of the Montmacq Lock Construction Site

L’événement Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq Mélicocq a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois

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