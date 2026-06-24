Informations pratiques

Mélicocq

Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq

Mélicocq Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Visite guidée du chantier de l’écluse de Montmacq

Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq Depuis le belvédère visite guidée avec le CSNE sur inscription .

Mélicocq 60150 Oise Hauts-de-France

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English :

Guided Tour of the Montmacq Lock Construction Site

L’événement Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq Mélicocq a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois