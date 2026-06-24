AGENDA · Mélicocq
Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq Mélicocq
jeudi 23 juillet 2026 · Mélicocq
Informations pratiques
Mélicocq
Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq
Mélicocq Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 17:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Visite guidée du chantier de l’écluse de Montmacq
Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq Depuis le belvédère visite guidée avec le CSNE sur inscription .
Mélicocq 60150 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided Tour of the Montmacq Lock Construction Site
L’événement Découverte du chantier de l’écluse de Montmacq Mélicocq a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois
À voir aussi à Mélicocq (Oise)
- Randonnée Boucle de la Cense Mélicocq 19 juillet 2026