Découverte du Château de Jonquières, Château de Jonquières, Jonquières

Informations pratiques

Découverte du Château de Jonquières 19 et 20 septembre Château de Jonquières Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Château de Jonquières, l’un des plus vieux domaine viticole du Languedoc, datant du XIIe siècle.

Visite guidée avec l’un des vignerons : Samedi et dimanche à 11h et 15h30.

Partez pour une balade d’environ une heure dans l’histoire du château. Découvrez le travail de la vigne et la philosophie de notre domaine, puis explorez le château, son parc, la cave et le chai.

Visite libre de 11h à 18h :

Parc et cours du château

En autonomie, découvrez le château, son parc, son histoire et son architecture grâce à un plan de visite disponible à l’entrée du château, en français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol et flamand.

Exposition d’art

Au cœur du vaste parc arboré, le château abrite une collection artistique unique mêlant patrimoine, nature et art contemporain ; initiée par la fondation Art Lab City. Admirez l’installation permanente qui expose les œuvres du sculpteur californien Charlie Simonds, figure majeure de la scène artistique outre-Atlantique.

Dégustation des vins du domaine de 11h à 18h :

Après une balade dans le parc du Château, dégustez nos vins biologiques et découvrez nos vins en Appellation Terrasses du Larzac et en IGP Saint-Guilhem-le-Désert.

Château de Jonquières Château de Jonquières 34725 Jonquières Jonquières 34725 Hérault Occitanie 06 66 54 22 66 http://chateau-jonquieres.com https://www.instagram.com/chateaudejonquieres/;https://www.facebook.com/chateaudejonquieres/?locale=fr_FR Niché au cœur du village de Jonquières, le château est l’un des plus anciens domaines viticoles du Languedoc. Fondé au XIIe siècle, il appartient à la même famille depuis près de 900 ans, une remarquable continuité de transmission.

Inscrit au titre des Monuments historiques pour ses façades, ses toitures et son escalier Renaissance, le château témoigne d’un riche passé architectural et viticole. Transmis de génération en génération, il n’a jamais été cédé, faisant de ce domaine un lieu unique où l’histoire familiale se confond avec celle du patrimoine languedocien. Parking sur place

Venez découvrir le Château de Jonquières, l’un des plus vieux domaine viticole du Languedoc, datant du XIIe siècle.

©Miraky