Visite guidée de Jonquières, Ancienne gare de Jonquières, Jonquières

Informations pratiques

Visite guidée de Jonquières Samedi 19 septembre, 10h00 Ancienne gare de Jonquières Vaucluse

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

L’Office de tourisme vous propose de découvrir le centre historique de Jonquières lors d’une visite guidée assurée par un guide conférencier.

Que reste t-il de Jonquières surnommé le pays des « épiciers » ? Entre les deux guerres les usines employaient beaucoup de personnel, l’agriculture et le négoce étaient en pleine expansion et son activité rayonnait dans toute la région. C’est par l’ancienne gare que commence votre visite, et vous remonterez le temps jusqu’à la création de la Principauté d’Orange au XII° siècle.

Ancienne gare de Jonquières 17 Av. de la Gare, 84150 Jonquières Jonquières 84150 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 34 70 88 https://www.poptourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 34 70 88 »}] Parking gratuit – possibilité de se rendre à vélo grâce à la voie verte Via Venaissia – Bus départemental Zou Orange-Carpentras.

L’Office de tourisme vous propose de découvrir le centre historique de Jonquières lors d’une visite guidée assurée par un guide conférencier.

©Akta