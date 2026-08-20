Découverte du château médiéval, Château médiéval, Ambérieux-en-Dombes

Informations pratiques

Découverte du château médiéval 19 et 20 septembre Château médiéval Ain

constitution des groupes sur place à l’accueil du site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Témoin de la période moyenâgeuse, le château d’Ambérieux-en-Dombes érigé au 14e siècle se compose de 4 tours et de remparts. Le donjon visible à plusieurs kilomètres offre un point de vue panoramique du village et ses environs. A l’intérieur du site trône l’église néogothique de 1876 qui remplace la chapelle romane.

Les visites commentées, par nos bénévoles passionnés, auront lieu samedi et dimanche de 14h à 18h.

L’après-midi du dimanche sera rythmée par des démonstrations de tir à l’arc réalisées par les archers de Montluel.

Départ toutes les demi-heures par petits groupes de 19 personnes.

Organisé par l’association APADE

Château médiéval 157, rue Gombette, 01330 Ambérieux-en-Dombes, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ambérieux-en-Dombes 01330 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 00 84 15 http://www.amberieux-en-dombes.fr Ensemble de quatre tours dont le donjon est visible à plusieurs kilomètres, reliées par les vestiges du mur d’enceinte. À l’intérieur même du site, une église néogothique de 1870 a remplacé la chapelle romane, et des maisons d’habitation ont été accolées à l’extérieur des murailles. accès par la rue Gombette, à proximité de l’église au centre du village.

Témoin de la période moyenâgeuse, le château d’Ambérieux-en-Dombes érigé au 14e siècle se compose de 4 tours et de remparts. Le donjon visible à plusieurs kilomètres offre un point de vue panoramique…

©APADE