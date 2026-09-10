Découverte du Conservatoire de l’Euro-Métropole : lieux insolites, Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné, Metz

Informations pratiques

Découverte du Conservatoire de l’Euro-Métropole : lieux insolites Samedi 19 septembre, 14h00 Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné Moselle

Inscriptions ouvertes dès le 31 août 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée pour une découverte de lieux secrets et insolites du conservatoire, avec des explications basées sur l’histoire du bâtiment, entrecoupées d’animations musicales.

Conservatoire à rayonnement régional Gabriel Pierné 2 rue du paradis, 57000 Metz Metz 57014 Bellecroix Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « aditsch@eurometropolemetz.eu »}] Le bâtiment se trouve dans la rue du paradis, qui correspond au tracé extérieur de l’enceinte romaine. De 1258 à la Révolution, le lieu est un monastère des clarisses urbanistes. Il devient, pendant la Révolution, une annexe militaire. En 1835, il retrouve sa fonction religieuse et devient le couvent des religieuses du Bon-Pasteur. Il est acquis par la municipalité en 1969 pour y accueillir des classes du conservatoire de musique.

Visite guidée pour une découverte des lieux secrets et insolites du conservatoire, avec des explications basées sur l’histoire du bâtiment, entrecoupées d’animations musicales.

©Luc Bertau