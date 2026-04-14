Découverte du décor géométrique des mosaïques antiques, Musée gallo-romain de Saint Romain en Gal, Saint-Romain-en-Gal

Découverte du décor géométrique des mosaïques antiques Samedi 23 mai, 17h00 Musée gallo-romain de Saint Romain en Gal Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les élèves de l’atelier mathématique du Collège de l’Isle à Vienne (38200) étudient le décor géométrique des mosaïques antiques. Ils vous présenteront leurs réalisations en lien avec les pavements du musée gallo-romain de Saint Romain en Gal.

Musée gallo-romain de Saint Romain en Gal D502, 69560 Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 53 74 01 https://musee-site.rhone.fr/

La classe, l’œuvre !

Marc Troudet