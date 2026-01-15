Nuit Européenne des Musées Saint-Romain-en-Gal
Nuit Européenne des Musées Saint-Romain-en-Gal samedi 23 mai 2026.
Nuit Européenne des Musées
RD 502 Saint-Romain-en-Gal Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Magna Tempus Machina
Le musée a démarré la machine à remonter le temps pour vous permettre de découvrir de manière décalée la vie du quartier antique et de partir en immersion à la rencontre des habitants de Vienna.
RD 502 Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 53 74 01 reservation.saintromain@rhone.fr
English :
Magna Tempus Machina
The museum has started up a time machine to give you an offbeat look at life in the ancient quarter, and a chance to immerse yourself in the life of Vienna’s inhabitants.
