Nuit Européenne des Musées Saint-Romain-en-Gal

Nuit Européenne des Musées

RD 502 Saint-Romain-en-Gal Rhône

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

2026-05-23

Magna Tempus Machina

Le musée a démarré la machine à remonter le temps pour vous permettre de découvrir de manière décalée la vie du quartier antique et de partir en immersion à la rencontre des habitants de Vienna.

RD 502 Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 53 74 01 reservation.saintromain@rhone.fr

English :

Magna Tempus Machina

The museum has started up a time machine to give you an offbeat look at life in the ancient quarter, and a chance to immerse yourself in the life of Vienna’s inhabitants.

