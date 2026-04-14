Péripéties domestiques !, Musée et sites archéologiques de Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gal

Péripéties domestiques ! Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Musée et sites archéologiques de Saint-Romain-en-Gal Rhône

nombre limité de places, inscription le jour même

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Péripéties domestiques !

Découvrez les tribulations de Scribonia et d’Herminia, deux riches matrones romaines !

Elles vous parleront des préoccupations qui peuplent leur quotidien. Vous saurez tout sur la difficulté de refaire son intérieur, l’absence cruelle d’esclaves compétants, et de l’inefficacité de leurs époux respectifs en matière de gestion de domus (riche maison urbaine).

Musée et sites archéologiques de Saint-Romain-en-Gal Rue de la Chantrerie, 69560 Saint-Romain-en-Gal, France Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474537401 https://musee-site.rhone.fr A 30 km au sud de Lyon, sur la rive droite du Rhône, le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal – Vienne offre sur plus de trois hectares les vestiges d’un quartier de la ville romaine de Vienne. Dans l’Antiquité, Vienna, capitale d’un vaste territoire couvrant le Dauphiné et la Savoie, s’étendait de chaque côté du Rhône. Aujourd’hui, le site archéologique et le musée de Saint-Romain-en-Gal transportent le visiteur il y a 2.000 ans, dans l’une des plus riches cités de la Gaule romaine. Les mosaïques gallo-romaines sont les pièces majeures du musée. La muséographie s’organise autour de la mosaïque du « châtiment de Lycurgues » découverte en 1900. Les collections dressent un panorama complet de la vie quotidienne à cette époque. Le parti choisi est celui d’une approche ethno-archéologique, avec de nombreuses reconstitutions et des maquettes. Le parcours permet de découvrir tout d’abord le site et son histoire, avec notamment la mosaïque des “athlètes vainqueurs” et la maquette de Vienne au IIe siècle de notre ère. Si le commerce et l’importance économique de la ville dans l’Antiquité sont naturellement évoqués, le visiteur peut aussi mesurer la diversité des décors et l’originalité du style des mosaïstes de Vienne. Enfin, dominant le site archéologique, une présentation de la maison romaine la restitue dans son cadre. En voiture : A7 sortie Vienne, le musée se situe sur la rive droite du Rhône. Parking municipal payant à proximité. En bus : arrêt Jeu de paume. Traverser le pont pour accéder au musée. En vélo : parking sur le parvis du musée et sur le quai vers l’escalier monumental. En train : 15 min à pied de la gare de Vienne.

Péripéties domestiques !

©Giulia Ciucci