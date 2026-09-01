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DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT D’UN ORGUE DU 19ÈME SIÈCLE ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Grenade

dimanche 20 septembre 2026 · ÉGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION · Grenade

DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT D’UN ORGUE DU 19ÈME SIÈCLE ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Grenade

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
ÉGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION
Adresse
19 Rue Gambetta
Ville
31330 Grenade
Département
Haute-Garonne
Tarif
0 0 0 Tarif de base plein tarif

Grenade

DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT D’UN ORGUE DU 19ÈME SIÈCLE

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 19 Rue Gambetta Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Profitez d’une visite découverte de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église de Grenade !
Jean-Pierre Baron, organiste de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, vous expliquera le fonctionnement de l’orgue Cavaillé-Coll-Magen, datant de 1857.
À l’aide de supports photos et vidéos, il décrira les mécanismes complexes de cet instrument, avant de jouer quelques airs qui permettront au public d’apprécier toute sa richesse.

Au programme
15h Présentation de l’orgue, à travers des photos et grâce à un écran.
16h Concert d’orgue, d’une durée de 20 à 25 minutes. 0  .

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 19 Rue Gambetta Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85  tourisme@hautstolosans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a tour of the Cavaillé-Coll organ at the church in Granada!

L’événement DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT D’UN ORGUE DU 19ÈME SIÈCLE Grenade a été mis à jour le 2026-08-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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