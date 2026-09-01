DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT D’UN ORGUE DU 19ÈME SIÈCLE ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Grenade

Informations pratiques

Grenade

DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT D’UN ORGUE DU 19ÈME SIÈCLE

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 19 Rue Gambetta Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Profitez d’une visite découverte de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église de Grenade !

Jean-Pierre Baron, organiste de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, vous expliquera le fonctionnement de l’orgue Cavaillé-Coll-Magen, datant de 1857.

À l’aide de supports photos et vidéos, il décrira les mécanismes complexes de cet instrument, avant de jouer quelques airs qui permettront au public d’apprécier toute sa richesse.

Au programme

15h Présentation de l’orgue, à travers des photos et grâce à un écran.

16h Concert d’orgue, d’une durée de 20 à 25 minutes. 0 .

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 19 Rue Gambetta Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

Enjoy a tour of the Cavaillé-Coll organ at the church in Granada!

L’événement DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT D’UN ORGUE DU 19ÈME SIÈCLE Grenade a été mis à jour le 2026-08-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE