HALLE & ARTS EXPO DE PHOTOS OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade
mardi 1 septembre 2026 · OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS · Grenade
Informations pratiques
Grenade
HALLE & ARTS EXPO DE PHOTOS
OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-01
Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne !
À l’occasion du mois des Journées Européennes du Patrimoine , nous vous proposons une exposition des photographies de Stéphanie VALENTIN et Christian CAMOU, intitulée Patrimoine & Paysages d’Ici . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Mardi 1er au Mardi 29 Septembre 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Le petit mot de Stéphanie et Christian
Nous partageons une même passion la photographie au service du patrimoine et des paysages de notre territoire.
À travers nos objectifs, nos mettons en lumière la richesse des Hauts Tolosans et de l’Occitanie villages de caractère, bastides, églises, pigeonniers, lavoirs, châteaux, campagnes et paysages au fil des saisons. Nos clichés témoignent d’un profond attachement à ce patrimoine, avec l’envie de le faire découvrir, de le transmettre et de contribuer à sa préservation.
Si Stéphanie photographie depuis son plus jeune âge, Christian pratique cet art depuis plusieurs décennies et a notamment publié le livre Émotions au fil du temps , consacré aux paysages et au patrimoine local.
Réunis autour de l’exposition Patrimoine et Paysages d’Ici , nous vous invitons à porter un regard sensible sur les trésors qui nous entourent, en révélant la beauté de notre territoire à travers la lumière, les couleurs et les émotions.
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer lors du vernissage, et d’échanger avec vous autour de notre passion commune pour la photographie et le patrimoine.
Contacts des artistes :
Stéphanie VALENTIN 06 15 92 05 25 ; stevalentin@wanadoo.fr ; Instagram https://www.instagram.com/mazsvlt/ –
Christian CAMOU 07 88 21 13 15 ; christiancamou@orange.fr ; Instagram https://www.instagram.com/camou.christian/ 0 .
OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr
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English :
We are pleased to announce a new exhibition—open to the public and free of charge—at the “Halle & Arts” space at the Hauts Tolosans Tourist Office, located right across from the Medieval Market Hall in Grenade-sur-Garonne!
L’événement HALLE & ARTS EXPO DE PHOTOS Grenade a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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