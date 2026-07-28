Informations pratiques

Grenade

ATELIER ADAPTER SON JARDIN À LA SÉCHERESSE, PLANTER LOCAL

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Des haies naturelles, faciles à entretenir et bonnes pour la biodiversité misez sur les végétaux locaux !

Comprendre pourquoi et comment aménager un jardin en favorisant les plantes locales, dans une perspective de préservation de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique.

Atelier animé par Les jardiniers de Tournefeuille .

Découvrez les autres ateliers Mon jardin zéro déchet proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 0 .

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

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English :

Natural hedges that are easy to maintain and good for biodiversity: choose local plants!

L’événement ATELIER ADAPTER SON JARDIN À LA SÉCHERESSE, PLANTER LOCAL Grenade a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE