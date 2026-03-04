Découverte du jardin de Fortran, Jardin de Fortran, Linazay

Découverte du jardin de Fortran 5 – 7 juin Jardin de Fortran Vienne

Pas de limite d’accueil. Entrée : 5€, gratuit moins de 13 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Venez déambuler dans ce jardin aux multiples facettes. Tour à tour, vous traverserez l’univers magique des topiaires, un labyrinthe végétal, un potager ainsi qu’une collection de dahlias qu’il faudra venir apprécier plus particulièrement à l’automne. De nombreux cactus et plantes en pots viennent agrémenter le parcours.

Jardin de Fortran 2 Chemin du Bois Tellier, 86400 Linazay, France Linazay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33782349012 En 1979, Michel Moquette et Alain Didriche s’installent au hameau de Fortran, sur une parcelle en forme de “L” entourée de murets, dépendances et vignes. Après trois ans de défrichage et de réflexion, ils façonnent un jardin dont les limites s’effacent dans un environnement préservé. Ce lieu, reflet de leur personnalité et de leur talent, abrite des topiaires sculptées, parfois délirantes ou évoquant des clins d’œil érotiques, formant un cabinet de curiosités végétales. Un théâtre de verdure, des plantes grasses en pots, des portes végétales ouvrant sur un potager fleuri (avec une collection de dahlias), un labyrinthe et une prairie naturelle rythment la visite. Le “Jardin de Juliette”, structuré de buis, se découvre sous une allée de tilleuls et de féviers d’Amérique. Ce jardin, charmant et audacieux, célèbre la vie sous toutes ses formes. Gare de Saint-Saviol à 3 kms, la Nationale n° 10, sortie LINAZAY

©Alain Didriche