Découverte du Jardin de l’Aridaine, Jardin de l’Aridaine, La Forêt-le-Roi

Découverte du Jardin de l’Aridaine 27 et 28 juin Jardin de l’Aridaine Essonne

Parking facile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Parce qu’il n’est pas nécessaire de posséder un parc pour créer un jardin plein de charme, venez découvrir le Jardin de l’Aridaine. Conçu comme un cocon aux multiples ambiances, il offre une grande diversité végétale et reste attractif toute l’année.

Antiquités et vivaces s’y mêlent, entre succulentes, agrumes, bassins, potager en carrés… et un parc à tortues qui ravit petits et grands.

Jardin de l’Aridaine 40 rue Saint-Mard 91410 La Forêt-le-Roi La Forêt-le-Roi Essonne Île-de-France 06 73 25 84 32 https://www.facebook.com/profile.php?id=61557486097607 Jardin de charme où se côtoient antiquités, une petite roulotte et, dans une grande quantité variétale, de nombreux arbustes et vivaces, destinés à rendre attrayant le jardin en toutes saisons. Il dispose également d’un potager en carrés et d’une collection de succulentes. Parking facile

Visite d’un jardin aux multiples ambiances pour faire le plein d’idées et de conseils agrumes érables du Japon

Sophie DEYDIER